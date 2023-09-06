انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، انطلاق العمل الفعلي في تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس يوم 20 أغسطس الماضي.

وعقد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث، وكذلك شركة «إنترناشونال» استشاري المشروع، ولجنة إدارة المشروع بالجهاز.

وقال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص «لبحث سير العمل بالمشروع الذي انطلق فعليًا في 20 من الشهر الماضي، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التجهيزات بالموقع، والتحكم في الجودة والمشتريات والمعدات المستخدمة، وآلية التنفيذ والمعوقات التي تواجه ائتلاف الشركات المصرية».

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ويتكون ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة»، واستلم الائتلاف في مارس الماضي موقع مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 22 سبتمبر 2021 إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

اجتماع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مع الشركات المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)

اجتماع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مع الشركات المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)

اجتماع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مع الشركات المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)

اجتماع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مع الشركات المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)