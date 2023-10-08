عقيلة يبحث مع وفد من الأمازيغ قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، مع وفد من مكونات الأمازيغ بجبل نفوسة وزوارة «آخر المستجدات السياسية في البلاد، وفي مقدمتها إصدار مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس للبلاد وانتخاب مجلس الأمة»، وفق بيان صادر عن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وضم الوفد عددا من الأعيان والحكماء وعُمداء البلديات، وعددا من نشطاء المجتمع المدني، بينما لم يورد بيان الناطق باسم المجلس تصريحات من الجانبين بشأن القوانين الانتخابية.

السبت، نقل الناطق باسم مجلس النواب عن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، القول إن «المفوضية تسلمت قانوني الانتخابات اللذين وقعهما مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6».

خلاف على قوانين الانتخابات

والأربعاء الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قانوني الانتخابات بعد توقيعهما. كما أمر بإحالتهما وتسليمهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد يومين من إقرارهما من قِبل المجلس خلال جلسته التي عقدها، الإثنين، بمقره في مدينة بنغازي.

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

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وفي خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، قال تكالة الخميس الماضي: «ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام».

وفي خطاب آخر مماثل، حض تكالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات على «ضرورة التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن تنفيذ أي تشريعات مخالفة لنسخة القوانين الانتخابية الأولى الموقعة في بوزنيقة».

من لقاء عقيلة صالح مع وفد الأمازيغ، 8 أكتوبر 2023. ( الناطق باسم مجلس النواب)

من لقاء عقيلة صالح مع وفد الأمازيغ، 8 أكتوبر 2023. ( الناطق باسم مجلس النواب)

من لقاء عقيلة صالح مع وفد الأمازيغ، 8 أكتوبر 2023. ( الناطق باسم مجلس النواب)