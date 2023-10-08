شكوى من تأخر رحلة «سماء المتوسط» من إسطنبول إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

اشتكى مواطنون مسافرون على متن طائرة تابعة لشركة «سماء المتوسط Medsky Airways» الخاصة من تأخر إقلاع رحلتهم المجدولة من إسطنبول إلى مطار مصراتة، دون سابق تنبيه.

وقال أحد المسافرين في اتصال مع «بوابة الوسط» إن الرحلة كان يفترض أن تقلع من المطار التركي الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي، لكنهم فوجئوا أثناء تواجدهم في المطار بتأجيل موعد الإقلاع لأكثر من عشر ساعات، دون أن تبلغهم الشركة الناقلة بهذا التأجيل.

وفي مايو 2022، وصلت أولى الرحلات الدولية التابعة لشركة «سماء المتوسط» إلى مطار مصراتة الدولي، قادمة من مطار «فاليتا» بمالطا، مدشنة الإطلاق الرسمي للشركة التي تختص بالرحلات بين ليبيا وأوروبا.

وسيرت «سماء المتوسط» في 30 سبتمبر الماضي، أول رحلة من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما، بعد توقف دام لنحو عشر سنوات.

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حظر أوروبي على شركات الطيران الليبية

وفي ديسمبر العام 2014، وبعد معركة مطار طرابلس (يوليوـ أغسطس 2014) وما شهده المطار من دمار واندلاع حرب أهلية أدت إلى انقسام سياسي، حظر الاتحاد الأوروبي جميع شركات الطيران الليبية من دخول المجال الجوي لدول الاتحاد، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب وقطاع الطیران.

واعتبرت مفوضة النقل الأوروبي فيوليتا بولك آنذاك، إن تطورات الأحداث في ليبيا، تمنع هيئة الطيران المدني من «الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بسلامة قطاع الطيران الليبي»، لتدرج الهيئة سبع شركات ليبية على قائمة الحظر بينها الخطوط «الإفريقية» وشركة «ليبيا للطيران» و«الخطوط الجوية الليبية».

وأبقت المفوضية الأوروبية جميع شركات الطيران المعتمدة في ليبيا في «القائمة السوداء»، لعدم استيفائها معايير السلامة، ومنعها من دخول أجوائها، وهو القرار الذي يكبد الشركات والحكومة خسائر سنوية بملايين الدولارات.

ومنذ العام 2014 وحتى العام 2022 ظلت الرحلات الجوية مع أوروبا معلقة، حتى أصبحت إيطاليا ثاني دولة أوروبية، بعد مالطا، تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع ليبيا بعد مفاوضات أجرتها «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» معها في مارس الماضي.