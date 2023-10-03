10 تمركزات لجهاز الإسعاف في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، الثلاثاء، وجود فرقه في عشرة تمركزات رئيسية داخل مدينة أوباري ابتداء من مستشفى «وادي الحياة».

وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن تمركزاته الجديدة جاءت بعد إعادة الانتشار لفرق الطوارئ بإدارة فروع المدن الجنوبية، ودعم إدارة فروع المدن الغربية.

جهاز الإسعاف يعلن انهيار 4 منازل في أوباري

جهاز الإسعاف يعلن حالة الطوارئ القصوى في جميع فروعه بالجنوب

بالصور: تضرر منازل جراء الأمطار في أوباري

«الكهرباء»: أوباري تتغذى بالتيار وإعادة تشغيل المحطة الغازية بعد قليل

وانهارت أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري، أمس الإثنين، جراء هطول الأمطار الغزيرة، فيما يجري جهاز الإسعاف حصر الأضرار وتقديم الخدمات الإسعافية.

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء الأحد، ويتوقع استمرارها اليوم الثلاثاء، على الساحل من الخمس إلى سرت ومرتفعات الجبل الأخضر وبعض مناطق الجنوب الشرقي، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

مقر مستشفى «وادي الحياة» في أوباري. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

تمركزات جهاز الإسعاف في أوباري، 3 أكتوبر 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

تمركزات جهاز الإسعاف في أوباري، 3 أكتوبر 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

تمركزات جهاز الإسعاف في أوباري، 3 أكتوبر 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)