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جهاز الإسعاف يعلن حالة الطوارئ القصوى بجميع فروعه بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 12:20 صباحا
جهاز الإسعاف يعلن حالة الطوارئ القصوى بجميع فروعه بالجنوب
سيارات إسعاف تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، السبت، حالة الطوارئ القصوى بكل فروعه في المنطقة الجنوبية على خلفية تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان سيول في مناطق سبها وغات والجفرة وهون ومرزق والقطرون والفقها والهروج، بسبب السحب الرعدية والأمطار المتوقعة.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن إعلانه حالة الطوارئ القصوى يستهدف دعم فرعه في بلديات غات والبركت وتهاله والعوينات واسين وفيوت، وتقديم كل الخدمات الطارئة و العاجلة في مجال الإسعاف والإخلاء إن تطلب الأمر.

ونبه البيان إلى جهوزية فروع ومكاتب جهاز الإسعاف في طرابلس والساحل الغربي والجبل الغربي والوسطى إذا تطلب الأمر تدخلها. 

وتوقع مركز الأرصاد الجوية تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على «غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون».

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الدبيبة يصدر تعليمات باتخاذ إجراءات احترازية في غات
وتفاعلًا مع هذه التوقعات، أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي وقوع أية أضرار بشرية أو مادية في غات والجنوب الليبي.

وفي رسالة من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، عادل جمعة، إلى وزير الحكم المحلي ورئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، وجه الدبيبة بالتواصل مع مصلحة الأرصاد الجوية لمتابعة المتغيرات الجوية أولًا بأول، وكذلك التواصل مع عمداء البلديات ومختاري المحلات بمنطقة غات وما جاورها لتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم جراء هطول الأمطار وجريان الأودية.

كما نصت تعليمات الدبيبة على التنسيق مع وزارة الداخلية في إخلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية لمنع أي أضرار بشرية، وتنبيه مالكي المواشي للخروج من مسارات الأودية، وتكليف البلديات بتنظيف مجرى الأودية المتوقع جريانها من أي مخلفات أو عوائق تعيق حركة جريان المياه.

ودعا الدبيبة إلى مخاطبة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات للمباشرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث انقطاعات في الاتصالات، والتواصل مع الشركة العامة للكهرباء للتأهب وتسخير الإمكانات اللازمة لتفادي حدوث انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة غات والمناطق المجاورة، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والأجهزة كافة ذات العلاقة لاتخاذ أية إجراءات.

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