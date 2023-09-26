جهود الهلال الأحمر لدعم أهالي درنة.. مساعدات غذائية ودعم نفسي

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل فرق جمعية الهلال الأحمر جهودها لإغاثة المتضررين في درنة عبر تقديم مساعدات غذائية وتوفير دعم نفسي للمتضررين جراء العاصفة «دانيال».

ووزع فريق الإغاثة بالجمعية شعبة أم الرزم سلال غذائية ومواد صحية على العائلات النازحة من درنة إلى المنطقة، وذلك بالتعاون مع لجنة الإغاثة وصندوق الزكاة وغرفة الطوارئ التابعة لبلدية أم الرزم، حسب بيان جمعية الهلال الأحمر فرع درنة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

دعم نفسي للمتضررين جراء «دانيال» في درنة

ونظمت وحدة الدعم النفسي بالهلال الأحمر فرع بنغازي زيارات إلى درنة، استهدفت جميع الفئات العمرية بدءًا من الأطفال وصولًا إلى الكبار.

وشهدت الزيارات، التي استمرت على مدى عشرة، بأخذ بيانات الأسر لتقييم حاجتهم، وقدم المتطوعون الدعم النفسي الأولي للناجين لمساعدتهم على التعامل مع الصدمة والقلق والضغوط النفسية التي خلفتها الكارثة، وتخفيف التوتر وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار النفسي.

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وتعاونت الوحدة مع مستشفى الرويعي التخصصي في تنظيم جولاتها، وتوجيه الأطباء والاختصاصيين من المستشفى إلى المناطق المستهدفة حسب الاحتياجات.

أحد أفراد الهلال الأحمر في أم الرزم خلال إعداد مساعدات للنازحين من مدينة درنة، 26 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)

أحد أفراد الهلال الأحمر في أم الرزم خلال إعداد مساعدات للنازحين من مدينة درنة، 26 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)

فريق وحدة الدعم النفسي بالهلال الأحمر فرع بنغازي خلال وجوده في أخد شوارع درنة، 25 سبتمبر 2023. (صفحة الفرع على فيسبوك)