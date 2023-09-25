الهلال الأحمر فرع طرابلس يواصل نقل المساعدات للمتضررين بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، اليوم الأحد، مواصلة نقل المساعدات والمواد الإغاثية إلى المتضررين جراء السيول والفيضانات في شرق ليبيا.

وقالت الجمعية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن متطوعي الجمعية شاركوا في تجهيز مركز توزيع للمواد الأساسية والمنزلية وتوزيعها على الناجين من الكارثة الطبيعية والموجودين داخل قرية المغرب العربي بطرابلس.

- انطلاق قافلة إغاثية للهلال الأحمر من طرابلس إلى المناطق المتضررة من «دانيال»

القافلة الخامسة للهلال الأحمر فرع طرابلس إلى المناطق المنكوبة

في إطار مواصلة العمل لتوفير احتياجات الناجين، استقبل فرع الهلال الأحمر بطرابلس مزيدًا من الدعم الإغاثي المقدم من شركة «DAEWOO» الكورية، حيث رحبت الجمعية بكل المبادرات، معلنة استمرارها في جمع التبرعات العينية والمادية للمتضررين.

وأمس السبت، انطلاق القافلة الخامسة لفرع الجمعية من طرابلس إلى مدن شرق ليبيا التي ضمت 12 منزلًا متنقلًا وأربع مضخات مياه وشاحنة بحجم 40 قدما من المواد الإغاثية، وذلك بالشراكة مع شركة «داوو» (DAEWOO) الكورية.

جانب من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس للمتضررين، الأحد 24 سبتمبر 2023 (صفحة الجمعية على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس للمتضررين، الأحد 24 سبتمبر 2023 (صفحة الجمعية على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس للمتضررين، الأحد 24 سبتمبر 2023 (صفحة الجمعية على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس للمتضررين، الأحد 24 سبتمبر 2023 (صفحة الجمعية على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس للمتضررين، الأحد 24 سبتمبر 2023 (صفحة الجمعية على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس للمتضررين، الأحد 24 سبتمبر 2023 (صفحة الجمعية على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس للمتضررين، الأحد 24 سبتمبر 2023 (صفحة الجمعية على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس للمتضررين، الأحد 24 سبتمبر 2023 (صفحة الجمعية على فيسبوك)

جانب من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس للمتضررين، الأحد 24 سبتمبر 2023 (صفحة الجمعية على فيسبوك)