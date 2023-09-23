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تخصيص رقم هاتفي لصالح لعائلات المحتاجة لإعانات في درنة

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي السبت 23 سبتمبر 2023, 04:30 مساء
تخصيص رقم هاتفي لصالح لعائلات المحتاجة لإعانات في درنة
جانب من أعمال الإنقاذ بمدينة درنة، 19 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أعلنت صفحة «المجلس البلدي درنة» على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت، تخصيص رقم للبلاغات بخصوص العائلات المتضررة التي لم يصل لها الإعانات.

وأوضحت الصفحة أن الرقم المخصص للبلاغات هو: 0920142916 ؛ فيما يجري التواصل مباشرة برسالة نصية لتصل المساعدات إلى موقع طالبها، وذلك داخل درنة وضواحيها.

توفير حليب الأطفال والحفاظات
كما يمكن لمن يريد الإعانات إرسال رسالة على الواتساب تحتوي على بيانات شخصية، منها الاسم ورقم قيد العائلة والعنوان والنواقص أو الاحتياجات التي تلزمه، وفق الصفحة.

كذلك، يمكن إرسال رسائل لصفحة لجنة الإغاثة درنة على «فيسبوك»؛ فيما يتعين تحديد حجم كميات حليب الأطفال ومقاس الحفاظات في حالة الحاجة لها عند تقديم الطلب.

- حماد يصدر قرارا بمنح صفة «مكفول من الدولة» للأطفال فاقدي الأهل
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وأصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الخميس الماضي، قرارًا بمنح صفة «مكفول من الدولة» للأطفال الذين فقدوا ذويهم في المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية منذ 10 سبتمبر الجاري.

قرار بنفقة شهرية للأطفال فاقدي الأهل في درنة
وأوضحت الحكومة أن الدولة ستتكفل بهؤلاء الأطفال عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بعد حصر أعدادهم. بينما نص القرار على تكفل الدولة بالرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لهؤلاء الأطفال، بما يشمل صرف نفقة شهرية، وتوفير سكن لائق، والتكفل بالمصاريف الدراسية ومصروفات العلاج.

وأمس الجمعة، أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح، ارتفاع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة؛ وذلك في مقابلة مع قناة «الوسط» (WTV).

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