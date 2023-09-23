«الرقابة على الأغذية» ينفي وجود أدوية منتهية الصلاحية في مستشفى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجود أدوية ومواد منتهية الصلاحية في مستشفيات ومخازن الإمداد الطبي في شحات.

وقال المركز، في بيان الجمعة، إن عناصره في مكتب البيضاء أجروا جولة تفتيش في مستشفى قورينا (شحات) ومخازن الإمداد الطبي في المدينة، بمشاركة رئيس وحدة شحات وقسم الرقابة الدوائية، ورفقة أعضاء من الحرس البلدي.

شكاوى من أدوية الإعانات والتبرعات

ووصلت شكاوى إلى المركز من بعض المواطنين بخصوص وجود أدوية ومواد طبية منتهية الصلاحية دخلت المستشفيات العامة ومخازن الإمداد الطبي في شحات بواسطة الإعانات والتبرعات.

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وأجرى المفتشون جولة في أقسام المستشفى، وأبدوا الملاحظات الفنية بالخصوص، وفق البيان الذي شدد على عدم وجود أدوية ومواد طبية منتهية الصلاحية.

جانب من جولة تفتيش عناصر من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مستشفى شحات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من جولة تفتيش عناصر من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مستشفى شحات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من جولة تفتيش عناصر من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مستشفى شحات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من جولة تفتيش عناصر من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مستشفى شحات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من جولة تفتيش عناصر من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مستشفى شحات. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)