بالصور.. توزيع أدوية السكري على المراكز الصحية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن إدارة الخدمات الصحية طرابلس بدأت توزيع أدوية مرضى السكري من المخازن إلى المراكز الصحية التابعة للإدارة.

توزيع أدوية السكري في طرابلس

ومن المقرر توزيع الأدوية عن طريق عيادات السكري بمراكز الرعاية الصحية الأولية للمرضى المسجلين، لاستلام حصتهم الشهرية، على أن يكونوا مصحوبين ببطاقة صرف دواء السكري، وفق بيان للوزارة.

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وتحاول السلطات الصحية في البلاد احتواء مرض السكري الذي شهدت أعداد الإصابة به تصاعدًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وفي يونيو الماضي أكدت مصادر صحية ببلدية سرت وصول شحنة دوائية لعلاج أمراض السكري قادمة من جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الوسطى.

من عمليات توزيع أدوية السكري على المراكز الصحية في طرابلس، 6 سبتمبر 2023. (وزارة الصحة)

من عمليات توزيع أدوية السكري على المراكز الصحية في طرابلس، 6 سبتمبر 2023. (وزارة الصحة)

من عمليات توزيع أدوية السكري على المراكز الصحية في طرابلس، 6 سبتمبر 2023. (وزارة الصحة)