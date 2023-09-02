حكومة حماد: إرسال شحنة معدات طبية لمركز البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إن وزارة الصحة التابعة لها أرسلت شحنة مواد ومعدات صحية إلى مركز البيضاء الطبي.

جرى حمل الشحنة على متن عدة شاحنات، وضمت معدات خاصة بأقسام العمليات الجراحية، وجراحة المناظير لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى أجهزة الموجات الصوتية والتعقيم وعدد من الأسرة، وفق بيان للحكومة على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم السبت.

توصية بتوفير المستلزمات الطبية لجميع المدن

وأضاف البيان أن تلك الشحنات من المواد والمستلزمات الطبية جاءت «استجابة للتعليمات الصادرة من رئيس الحكومة أسامة حماد بضرورة توفير نواقص واحتياجات المستشفيات العامة في جميع المدن».

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ونقل البيان عن المسؤولين في مركز البيضاء الطبي شكرهم لمن يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في المدينة.

شحنات لمعدات وأدوات طبية في مركز البيضاء الطبي. (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بموقع فيسبوك)