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حكومة حماد: إرسال شحنة معدات طبية لمركز البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 05:32 مساء
حكومة حماد: إرسال شحنة معدات طبية لمركز البيضاء
شحنات لمعدات وأدوات طبية في مركز البيضاء الطبي. (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بموقع فيسبوك)
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قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إن وزارة الصحة التابعة لها أرسلت شحنة مواد ومعدات صحية إلى مركز البيضاء الطبي.

جرى حمل الشحنة على متن عدة شاحنات، وضمت معدات خاصة بأقسام العمليات الجراحية، وجراحة المناظير لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى أجهزة الموجات الصوتية والتعقيم وعدد من الأسرة، وفق بيان للحكومة على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم السبت.

توصية بتوفير المستلزمات الطبية لجميع المدن 
وأضاف البيان أن تلك الشحنات من المواد والمستلزمات الطبية جاءت «استجابة للتعليمات الصادرة من رئيس الحكومة أسامة حماد بضرورة توفير نواقص واحتياجات المستشفيات العامة في جميع المدن».

- وصول جهاز الرنين المغناطيسي مركز البيضاء الطبي
- حماد يبحث أوضاع واحتياجات بلدية الكفرة
- إجراء 1257 عملية قسطرة قلبية بمركز البيضاء الطبي خلال 2202

ونقل البيان عن المسؤولين في مركز البيضاء الطبي شكرهم لمن يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في المدينة.

شحنات لمعدات وأدوات طبية في مركز البيضاء الطبي. (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بموقع فيسبوك)
شحنات لمعدات وأدوات طبية في مركز البيضاء الطبي. (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بموقع فيسبوك)
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