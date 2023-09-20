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رئيس سيشل للمنفي: نثق في قدرة الليبيين وشجاعتهم لتجاوز تداعيات «دانيال»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 01:43 مساء
رئيس سيشل للمنفي: نثق في قدرة الليبيين وشجاعتهم لتجاوز تداعيات «دانيال»
المنفي ورئيس سيشيل. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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أعرب رئيس سيشل وافيل رامكالاوان عن ثقته في قدرة الليبيين وشجاعتهم من أجل تجاوز الأزمة التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية مخلفة أضرارًا ودمارا وًاسعين، خصوصًا في مدينة درنة.

جاء ذلك في برقية تعزية تلقاها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

تعزية ومواساة في ضحايا «دانيال»
وقال رامكالاوان: «بالنيابة عن حكومة وشعب سيشل، وبالأصالة عن نفسي أتقدم بعميق العزاء والمواساة إليكم وإلى شعبكم على ما أصاب مدينة درنة في الشرق الليبي من دمار نتيجة عاصفة دانيال وما تبعها من فيضانات أدت إلى فقدان عدد كبير من الضحايا وتركت خلفها الكثير من الدمار».

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وأضاف: «تقف سيشل مع شعب ليبيا في هذا الوقت العصيب، وليس لدينا أي شك في أن الشعب الليبي سوف يقدم الدعم ويظهر التصميم والقدرة والشجاعة في هذه الظروف».

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