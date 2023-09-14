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المنفي يواصل يتلقى مزيدًا من برقيات التعزية من قادة وزعماء العالم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 09:06 مساء
المنفي يواصل يتلقى مزيدًا من برقيات التعزية من قادة وزعماء العالم
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (أرشيفية: الإنترنت)
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لا يزال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يتلقى رسائل وبرقيات التعزية من قادة وزعماء العالم، لضحايا العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية، وخلفت خسائر بشرية ومادية هائلة.

سلطان عمان يعزي المنفي في ضحايا الفيضانات
وتلقى المنفي برقية تعزية من سلطان عمان هيثم بن طارق بشأن الفيضانات التي اجتاحت درنة ومدنًا في شرق ليبيا، عبر خلالها عن خالص مواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

برقية تعزية من رئيس الوزراء الكويتي
كما تلقى المنفي برقية تعزية من رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، عبّر فيها عن بالغ حزنه وأسفه للفيضانات التي اجتاحت درنة وعدة مدن شرق ليبيا.
وأعرب رئيس الوزراء الكويتي في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس المجلس الرئاسي وأسر ضحايا الفيضانات.

- الملك تشارلز وزوجته يعزيان المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»
- رئيس جزر القمر يعزى المنفي في ضحايا «دانيال»
- إمبراطور اليابان يعزي المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»

ملك النرويج يعبر عن تضامن شعبه مع ليبيا في محنة «دانيال»
أما ملك النرويج الملك هارالد الخامس، فقد عبر في برقية تعزية إلى المنفي عن حزنه العميق للفيضانات التي ضربت ليبيا وأودت بحياة الكثيرين. ووجه الملك هارالد في تعزيته الحارة مواساته لضحايا الكارثة وللشعب الليبي، معربًا عن تضامن شعب النرويج مع ليبيا في هذه المحنة.

رئيس موريتانيا يعلن التضامن مع الشعب الليبي
وأعلن رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس، تعاطف وتضامن الحكومة والشعب الموريتانيين مع الشعب الليبي بعد الكارثة الإنسانية الأليمة. وعبَّر الغزواني، عبر حسابه على موقع «إكس»، عن أصدق التعازي وأخلص المواساة للشعب الليبي، جراء الإعصار والفيضانات في ليبيا.

وضربت العاصفة «دانيال» مدن شرق ليبيا، ما أسفر عن وفاة 5200 شخص حتى الآن، بالإضافة إلى سبعة آلاف مصاب، ومثلهم عالقون، و11 ألف مفقود، في حين نزح نحو 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى، بحسب آخر إحصائية للهلال الأحمر الليبي.

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