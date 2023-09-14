الملك تشارلز وزوجته يعزيان المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، برقية تعزية من الملك تشارلز وزوجته، عبّرا فيها عن حزنهما الشديد للتأثير المدمر والخسائر في الأرواح التي خلفتها العاصفة «دانيال» والفيضانات اللاحقة في ليبيا.

وأعرب ملك المملكة المتحدة وزوجته في البرقية عن مشاطرتهما أحزان كل من فقد أحباءه، مشيدين بجهود الإنقاذ وشجاعة المنقذين. وأكدا أيضًا جاهزية حكومتهما لدعم احتياجات ليبيا في مواجهة تبعات الكارثة.

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وتلقى المنفي العديد من برقيات التعازي من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول والحكومات في ضحايا العاصفة المتوسطية التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وأعلنت مناطق منكوبة، وطلب المنفي دعمًا دوليًا للمساعدة في جهود الإغاثة والبحث والإنقاذ.