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رئيس جزر القمر يعزي المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 11:41 مساء
رئيس جزر القمر يعزي المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»
صورة مركبة: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (يمين)، رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي عثمان غزالي (يسار)
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، برقية عزاء من رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي عثمان غزالي، عبر خلالها عن حزنه والمواساة جراء الكارثة التي مدينة درنة شرق ليبيا جراء العاصفة «دانيال» التي تسببت في وقوع خسائر بشرية فادحة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشار رئيس جزر القمر، في برقيته للمنفي، إلى تلقيه ببالغ الأسى والحزن نبأ إعصار «دانيال»، لافتا إلى «الشعب القمري يتقاسم مع شقيقه الليبي أحزان هذه المصيبة، ويدعوا الله أن يحمي ليبيا وشعبها من كل سوء ومكروه».

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كارثة العاصفة «دانيال»
وأودت العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، يومي الأحد والإثنين الماضيين، بحياة الآلاف من الأشخاص، وخلفت موجة نزوح كبيرة، وتسببت في تدمير وسط مدينة درنة التي كانت من أكثر المناطق تضررًا جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي أغرقتها.

وأعلن المنفي، في 11 سبتمبر الجاري، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

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