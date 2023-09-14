إمبراطور اليابان يعزي المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الخميس، تعازيه في ضحايا العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وخلفت مئات القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين، وذلك في برقية بعث بها إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس.

وجاء في نص برقية إمبراطور اليابان ناروهيتو «تلقيت ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ كارثة الفيضانات التي ضربت بلادكم وأدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح وخلفت أضرارًا بالغة فيها، وأود أن أعرب عن مواساتي القلبية الصادقة لفخامتكم وشعب بلادكم في هذا المصاب الجلل».

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وتلقى المنفي العديد من برقيات التعازي من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول والحكومات في ضحايا العاصفة المتوسطية التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وأعلنت مناطق منكوبة، وطلب المنفي دعمًا دوليًا للمساعدة في جهود الإغاثة والبحث والإنقاذ.