المنفي يتلقى برقية تعزية من أمين اتحاد المغرب العربي في ضحايا «دانيال»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

قدم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش تعازيه إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال».

وأعرب البكوش في برقية، اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع الشعب الليبي في مصابه جراء السيول والفيضانات، داعيا الله بالرحمة للمتوفين والصبر والسلوان لذويهم.

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وتلقى رئيس المجلس الرئاسي العديد من برقيات التعزية من قادة وزعماء العالم، لضحايا العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية، وخلفت أكثر من 3300 وفاة حسب آخر إحصائية صادرة عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إضافة إلى خسائر مادية فادحة.