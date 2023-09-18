الاتحاد الأوروبي يخصص 5.2 مليون يورو مساعدات طارئة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص تمويل إنساني طارئ إلى ليبيا بقيمة 5.2 مليون يورو، في الوقت الذي ترتفع فيه احتياجات البلاد لمواجهة الدمار الذي خلفته الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال».

وتركز المساعدات الأوروبية الجديدة على المأوى والصحة والغذاء والماء والنظافة وتوفير الحماية، وسيجرى توصيلها عبر الشركاء الإنسانيين للاتحاد الأوروبي النشطين في ليبيا، ما يمكنهم من تعزيز المساعدات المقدمة، كما أوضح بيان منشور اليوم الإثنين على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي.

كما سيجرى تخصيص 200 ألف يورو لصالح صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع لجمعيات الصليب الأحمر، ولدعم جمعية الهلال الأحمر الليبي.

وترفع الإسهامات الأخيرة إجمالي الدعم الإنساني المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا إلى 5.7 مليون يورو.

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مساعدات عينية أوروبية للمتضررين من الفيضانات

ويواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات العينية من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد. وحتى الآن قدمت ثماني دول من الكتلة الأوروبية مساعدات إنسانية إلى ليبيا، وهي ألمانيا ورومانيا وفنلندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا، إضافة إلى النمسا.

كما نشر مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي فريق من الخبراء وضابط اتصال لدعم عمليات الإغاثة على الأرض، إضافة إلى توفير الخبرات البيئية.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: «يقدم الاتحاد الأوروبي دعما ثابتا ومستمرا للمتضررين من العاصفة دانيال. ولهذا السبب، خصصنا أكثر من 5.2 مليون يورو من التمويل الإنساني».

كما أعرب عن تعازيه لذوي ضحايا حادث السير الذي أودى بحياة 4 أشخاص من فريق الإنقاذ اليوناني، الأحد، وقال: «بشكل مأساوي، فقد أعضاء فريق الإنقاذ اليوناني في ليبيا حياتهم في حادث سير أثناء محاولتهم مساعدة الآخرين. نعرب عن تعازينا لجميع الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».