مقتل 4 أفراد من فريق إغاثة يوناني بحادث سير في الطريق من بنغازي إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، اليوم الأحد، مقتل أربعة أفراد من فريق إغاثة يوناني في حادث سير بعيد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الفيضانات القاتلة، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.

وقالت وكالة «فرانس برس» إن الحادث وقع عندما كان الفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصًا في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بُعد 300 كيلومتر شرقًا. ونقلت عن عبدالجليل قوله خلال مؤتمر صحفي إن «أربعة من أفراد الفريق قتلوا وجُرح 15 بينهم سبعة إصاباتهم خطرة».

وأضاف عبدالجليل أن الحافلة التي كانت تقل فريق الإنقاذ اليوناني اصطدمت بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل منها 3 أشخاص وجرح اثنان آخران في حالة خطرة.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية أعمالها في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» التي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص ومثلهم من الجرحى والمفقودين والنازحين جراء أكبر كارثة في تاريخ ليبيا الحديث.

عدد من المواطنين متجمعين قرب الحافلة المحترقة يحاولون انقاذ الركاب وإخماد الحريق، الأحد 17 سبتمبر 2023. (فيديو)