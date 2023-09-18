مقترح برلماني بإنشاء جهاز لإعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نواب المدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» مقترح قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار تلك المناطق، والذي سيقدم في جلسة مجلس النواب المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر المجلس بمدينة بنغازي أمس الأحد، ضم رئيسي لجنتي الصحة والشؤون الخارجية وعضو المجلس فريحة الحضيري، حسب بيان المجلس على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين.

الجهاز يمول من خزينة الدولة والتبرعات

ونص مقترح القانون على أن يكون «الجهاز تنفيذي ويتبع الحكومة ويُموّل من خزينة الدولة والتبرعات المحلية والدولية، ويخضع لرقابة المؤسسات الرقابية في الدولة ولا يتبع مجلس النواب، ويمارس المجلس رقابته عليه مثل بقية مؤسسات الدولة».

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وأشار المجتمعون إلى أن المدن والمناطق المتضررة في درنة والجبل الأخضر تحتاج إلى إعادة إعمار للبنية التحتية المتهالكة التي تضررت جراء السيول والفيضانات، وإعادة إعمار المساكن والمباني والمؤسسات العامة والخاصة.

ويحدد المقترح هيكلية الجهاز ومهامه وفترة عمله، إضافة إلى إعطاء الأولوية للعمل به للخبرات المتخصصة من المدن والمناطق المتضررة، وفق البيان.

اجتماع نواب المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، 17 سبتمبر 2023. (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

اجتماع نواب المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، 17 سبتمبر 2023. (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

اجتماع نواب المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، 17 سبتمبر 2023. (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)