خبراء: حكومتا الدبيبة وحماد تعملان معا في درنة.. لكن الخشية من الحفاظ على الوضع السياسي الراهن

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تعيد كارثة العاصفة «دانيال» التي ضربت مناطق شرق ليبيا، متسببة في فيضانات مميتة، إلى الأذهان الوضع السياسي المعقد في البلاد والذي تواجه فيه حكومتان بعضهما بعضا، فيما يرجح خبراء تأثير هذه الأزمة على إجراء الانتخابات المؤجلة.

وركز تقرير لجريدة «لوموند» الفرنسية، أمس الأحد، على تداعيات الفيضانات القاتلة التي وقعت يوم الأحد 10 سبتمبر على الوضع السياسي في وجود حكومتين واحدة في الغرب وتحظى باعتراف المجتمع الدولي وأخرى في شرق ليبيا مكلفة من مجلس النواب.

وقد جرى تنصيب حكومة طرابلس بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، كان من المفترض أن تعيد توحيد جميع المؤسسات الليبية المنقسمة منذ سقوط معمر القذافي في أكتوبر 2011. لكن جرى تأجيلها دون سابق إنذار ودون تحديد موعد جديد على خلفية الخلاف بين المعسكرين الغربي والشرقي.

محلل: ليبيا ليست في حالة حرب.. ولا سلام

كما يشير التقرير الفرنسي إلى مبادرة جديدة للأمم المتحدة بإجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام 2023، غير أن الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا جلال حرشاوي يعبر عن خشيته من «تأخر المشاورات بسبب المأساة في درنة، والحفاظ على الوضع الراهن وتأجيل الانتخابات مرة أخرى». ويصف الخبير الوضع في ليبيا بأن البلاد «ليست في حالة حرب ولا في سلام»، لافتا إلى وجود توازن في البلاد يسمح بالحفاظ على قدر معين من الهدوء والسماح للإدارات باتخاذ القرارات.

بدوره يقول الدبلوماسي الفرنسي السابق في ليبيا والمتخصص في المنطقة باتريك هايمزاده إن «الحكومتين تعملان مع بعضهما بعضا وتتحدثان معا ولا توجد رغبة في تقسيم البلاد». وأكد الدبلوماسي دفع البنك المركزي الموجود في الغرب رواتب موظفي الخدمة المدنية في شرق ليبيا. علما أنه جرت إعادة توحيد البنك المركزي الذي انقسم إلى فرعين في الغرب والشرق في كيان واحد في أغسطس الماضي.

«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي

صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات

مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر المغرب العربي

وعلى الرغم من الخلافات السياسية والأمنية الموجودة مسبقا المعسكران الليبيان الآن متفقان على ضرورة تقديم المساعدة للسكان كما يوضح مصدر حكومي فرنسي لـ«لوموند». ففي أعقاب الفيضانات أبدت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» تضامنها وأرسلت موارد بشرية ومادية لتلبية احتياجات شرق البلاد كما جرى إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

هايمزاده صاحب كتاب «في قلب ليبيا القذافي» يوضح أن «الحكومات تدير الشؤون الجارية فقط، والبلد ضعيف من الناحية الهيكلية»، فعلى مدى عشر سنوات لم تستثمر السلطات الليبية سوى القليل في صيانة وإصلاح البنية التحتية القائمة.

ونددت الأمم المتحدة نددت الخميس الماضي بهذه الأزمة السياسية الطويلة التي تعتبرها مسؤولة إلى حد كبير عن تدمير شبكة مراقبة الأرصاد الجوية وأنظمة الكمبيوتر. وأوضح رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري تالاس أن الفيضانات حدثت ولم تجر أي عمليات إجلاء بسبب عدم وجود أنظمة الإنذار المبكر المناسبة.

تحذيرات مبكرة من كارثة في درنة

المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا أصدر تحذيرات مبكرة بشأن الظروف الجوية القاسية قبل 72 ساعة من وقوع الكارثة، وأبلغ السلطات الحكومية عبر البريد الإلكتروني، وحثها على اتخاذ تدابير وقائية. وأعلنت السلطات في شرق ليبيا حالة الطوارئ يوم الجمعة الثامن من سبتمبر الجاري وأنشأت وحدة للأزمات، لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إنه ليس من الواضح ما إذا كانت التحذيرات قد جرى نشرها بشكل فعال.

وتركز جريدة «لوموند»، على البنية التحتية المتهالكة فعلى مدى السنوات العشر الماضية، لم يكن هناك أي عمل هيكلي كبير، مثلما يقول الدبلوماسي باتريك هايمزاده. ويفسر التقرير الفرنسي حجم المأساة في درنة والخسائر بما لا يقل عن ثلاثة آلاف قتيل، وفقا للسلطات الشرقية، وعشرة آلاف مفقود من خلال انهيار سدين في أعلى المدينة.

ويضيف الدبلوماسي الفرنسي السابق أن الفيضانات هي كارثة لم يكن من الممكن تصورها من قبل، وسط تساؤلات عن قدرة الدول الأخرى على مواجهة مثل هذا الفيضان بحجم تسونامي. لكن يعتقد أن الوضع السياسي بوجود حكومتين قد يعقد الوضع، مشيرا إلى أن درنة جرى إهمالها ولا تستفيد من الاستثمارات نفسها التي تستفيد منها مدن أخرى في شرق ليبيا.