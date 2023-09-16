  • Alwasat News
Atwasat

منظمة الصحة: العثور على 450 ناجيا في درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 11:36 مساء
منظمة الصحة: العثور على 450 ناجيا في درنة
من عمليات البحث عن المفقودين جراء العاصفة «دانيال» في درنة، 14 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
alwasat radio

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد زويتن، السبت، تمكن فرق الإنقاذ الليبية من العثور على 450 شخصا من الناجين في مدينة درنة من العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت المدينة قبل أسبوع، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وأشار زويتن في مداخلة مع قناة «الشرق»، إلى وصول طائرتين إلى مدينة بنغازي تحملان إمدادات طبية عاجلة لتدبير الحالات الحرجة، و دعم إجراء العمليات الجراحية للمصابين، وفق ما نقل عنه مكتب المنظمة الأممية على صفحته بموقع «فيسبوك».
 
وتضم الشحنة تجهيزات ومستلزمات طبية وأدوية للمرضى وغير ذلك من المستلزمات الطبية الأساسية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المتضررة في أعقاب العاصفة «دانيال»، وفق زويتن.

«الصحة العالمية» ومنظمات إغاثة تدعو ليبيا إلى وقف «الدفن الجماعي»
وفي وقت سابق، دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة السلطات في ليبيا إلى «التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية»، مبينة أن جثث الضحايا لا تشكل أي تهديد صحي تقريبا. 

الصليب الأحمر: لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في ليبيا
«الصحة العالمية» ومنظمات إغاثة تدعو ليبيا إلى وقف «الدفن الجماعي»
تقديرات أولية من حكومة الدبيبة: دمار كامل لـ891 مبنى جراء «دانيال» في درنة
بعد زيارته درنة.. باتيلي: أزمة «دانيال» تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

وقال المسؤول الطبي عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة، كازونوبو كوجيما، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: «نحث السلطات في المناطق المنكوبة بالمأساة على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث بشكل جماعي».

ودعا البيان إلى «تحسين إدارة عمليات الدفن، لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد»، قائلا: «عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية»، وأضاف: «جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكل على الإطلاق تقريبا أي تهديد صحي، والاستثناء هو وجود الجثث عند مصادر المياه العذبة أو بالقرب منها بسبب احتمال تسرب الفضلات منها».

أمل في العثور على أحياء بالمناطق المنكوبة
والجمعة، قال المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تامر رمضان: «لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء» بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد، وأسفرت عن وقول آلاف القتلى والمفقودين قبل أيام.

وامتنع تامر، خلال مؤتمر صحفي، عن إعطاء حصيلة بعدد القتلى، مؤكدا أنها «لن تكون نهائية أو دقيقة»، وثمة حصائل مختلفة وموقتة جدا تشير إلى سقوط ما لا يقل عن 3800 قتيل، حسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 16 سبتمبر 2023)
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (السبت ...
وفاة عبدالعاطي العبيدي أحد أقدم وأبرز المسؤولين في النظام السابق
وفاة عبدالعاطي العبيدي أحد أقدم وأبرز المسؤولين في النظام السابق
في الذكرى 92 لـ«يوم الشهيد».. كارثة درنة تزيد أوجاع الليبيين
في الذكرى 92 لـ«يوم الشهيد».. كارثة درنة تزيد أوجاع الليبيين
تقديرات أولية من حكومة الدبيبة: دمار كامل لـ891 مبنى جراء «دانيال» في درنة
تقديرات أولية من حكومة الدبيبة: دمار كامل لـ891 مبنى جراء ...
«بلدي درنة» يدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة جراء «دانيال»
«بلدي درنة» يدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة جراء «دانيال»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
شركة المياه تفتح 3 مسارات بديلة لتسهيل التنقل في درنة
شركة المياه تفتح 3 مسارات بديلة لتسهيل التنقل في درنة...
منظمة الصحة: العثور على 450 ناجيا في درنة
منظمة الصحة: العثور على 450 ناجيا في درنة...
بعد زيارته درنة.. باتيلي: أزمة «دانيال» تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها
بعد زيارته درنة.. باتيلي: أزمة «دانيال» تتجاوز قدرة ليبيا ......
«بلدي درنة» يدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة جراء «دانيال»
«بلدي درنة» يدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة جراء ......
تقديرات أولية من حكومة الدبيبة: دمار كامل لـ891 مبنى جراء «دانيال» في درنة
تقديرات أولية من حكومة الدبيبة: دمار كامل لـ891 مبنى جراء ......
المزيد