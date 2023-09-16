  • Alwasat News
Atwasat

«الصحة العالمية» ومنظمات إغاثة تدعو ليبيا إلى وقف «الدفن الجماعي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 02:07 مساء
«الصحة العالمية» ومنظمات إغاثة تدعو ليبيا إلى وقف «الدفن الجماعي»
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف، 24 فبراير 2020، (أ ف ب)
alwasat radio

دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة السلطات في ليبيا إلى «التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية»، مبينة أن جثث الضحايا لا تشكل أي تهديد صحي تقريبا. 

وقال المسؤول الطبي عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة، كازونوبو كوجيما، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: «نحث السلطات في المناطق المنكوبة بالمأساة على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث بشكل جماعي». ودعا البيان إلى «تحسين إدارة عمليات الدفن، لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد»، قائلا: «عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية».

وأضاف البيان: «جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكل على الإطلاق تقريبا أي تهديد صحي، والاستثناء هو وجود الجثث عند مصادر المياه العذبة أو بالقرب منها بسبب احتمال تسرب الفضلات منها».

الجثث متناثرة في شوارع درنة
بدوره، صرح مدير الطب الشرعي لمنطقة أفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بلال سبلوح، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «الجثث متناثرة في الشوارع، أو تعيدها الأمواج إلى الشاطئ، أو مدفونة تحت المباني المنهارة والأنقاض». وأردف: «في غضون ساعتين فقط، أحصى أحد زملائي أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة». وأضاف: «اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرسلت شحنة جوية إلى بنغازي، الجمعة، تضم 5 آلاف كيس للجثث»، محذرا من أن «الذخائر غير المنفجرة، المنتشرة في بعض أنحاء ليبيا، تشكل خطرا على المشاركين في انتشال جثث الضحايا».

من جهته، قال الأمين العام للمنظمة الإغاثية، مرعي الدرسي، لـ«أسوشيتد برس»، إن هناك «أكثر من 10 آلاف مفقود في المدينة الساحلية حتى الآن». أما رئيس بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، فأكد أن الوفيات في المدينة «قد تصل إلى ما بين 18 و20 ألفا، استنادا إلى حجم الأضرار». وأضاف في حديث لوكالة «رويترز»: «المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث»، معبرا عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.

وقد أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق، بأنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات بشرق ليبيا». بينما أوضح الناطق باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أسامة علي، أن الضحايا «جرى دفنهم في 3 مقابر جماعية»، مضيفا: «لا يوجد وقت أو مكان لدفنهم في مقابر فردية. لقد انتشلنا 500 جثة في عملية واحدة». ولفت علي، في تصريحات لجريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إلى أن «منطقة في درنة تبلغ مساحتها 100 كيلومتر مربع قد دمرت بالكامل».

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا 
خبير إيطالي يوصي بـ«لجنة فنية» للتقصي بشأن انهيار سدي درنة
الدباشي ينتقد مساعدات أميركا وبريطانيا لضحايا ليبيا جراء العاصفة «دانيال»

وتعد درنة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، الأكثر تضررا بسبب انهيار سديها، مما سلط الضوء على الخلل الذي تعانيه ليبيا منذ العام 2011.  وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، الخميس: «كان بمقدور سلطات إدارة الطوارئ تنفيذ عملية إجلاء للناس»، مردفا: «كان بإمكاننا تجنب معظم الخسائر البشرية». وقد صدرت أوامر للعديد من سكان المدينة بالبقاء في منازلهم بدلاً من إجلائهم قبل قدوم «دانيال»، وفقا لبيانات مديرية أمن درنة.

ودعت المديرية، صباح الأحد، مع بدء العاصفة في ضرب درنة، إلى «إخلاء المنازل القريبة من البحر، وفي أحد الأودية»، بينما فرضت حظر التجول في أجزاء أخرى من المدينة، ونشرت صورا على «فيسبوك» لدوريات أمنية تنفذ التعليمات. ودعا رئيس مديرية الأمن في درنة، امبارك بوحرارة، في مقطع فيديو نشر مساء الأحد، السكان إلى «البقاء في منازلهم».

بينما حذر تقرير، صدر العام الماضي في مجلة جامعة سبها الليبية، من «سوء صيانة» السد الرئيسي في المدينة، داعيا إلى اتخاذ «تدابير فورية»، لتجنب العواقب «الكارثية» الناجمة عن الفيضانات الكبرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن

أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن
في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل

في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. انتشال 8 جثامين من وادي درنة
بالصور.. انتشال 8 جثامين من وادي درنة
الدبيبة يطلب بيانات رسمية عن مساحة المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»
الدبيبة يطلب بيانات رسمية عن مساحة المناطق المتضررة من العاصفة ...
«الصحة العالمية» ومنظمات إغاثة تدعو ليبيا إلى وقف «الدفن الجماعي»
«الصحة العالمية» ومنظمات إغاثة تدعو ليبيا إلى وقف «الدفن الجماعي»
أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا
أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا
بريطانيا ترسل فريق طوارئ طبيا إلى ليبيا للمساعدة في تجاوز كارثة درنة
بريطانيا ترسل فريق طوارئ طبيا إلى ليبيا للمساعدة في تجاوز كارثة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
سي إن إن»: السدود المتهالكة وغياب التحذير المبكر.. «مزيج قاتل» فاقم من كارثة العاصفة «دانيال»
سي إن إن»: السدود المتهالكة وغياب التحذير المبكر.. «مزيج ......
مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150 شخصًا
مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150......
فيديو.. وصول سفينتين تحملان فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية من تركيا
فيديو.. وصول سفينتين تحملان فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية من ......
بريطانيا ترسل فريق طوارئ طبيا إلى ليبيا للمساعدة في تجاوز كارثة درنة
بريطانيا ترسل فريق طوارئ طبيا إلى ليبيا للمساعدة في تجاوز ......
أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا
أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا...
المزيد