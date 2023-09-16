الدباشي ينتقد مساعدات أميركا وبريطانيا لضحايا ليبيا جراء العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي، حجم المساعدات الأميركية والبريطانية مقارنة بما قدمته الدولتان لأوكرانيا خلال الحرب، واصفا ما حدث بأنه «إهانة لليبيين».

وقال الدباشي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا): «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قدمتا المليارات للحرب في أوكرانيا، ولكنهما قدمتا مليون دولار فقط لكل منهما، لمعالجة الكارثة في ليبيا». وأضاف: «هذا إهانة لليبيين، ويجب أن تُرفض».

ويوم الجمعة، أعلنت الخارجية الأميركية تقديم واشنطن مليون دولار أميركي مبدئيا، لدعم الجهود الليبية، مع مواصلة العمل مع السلطات الليبية والأمم المتحدة من أجل توفير المزيد من الدعم، حسب بيان الخارجية.

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وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء الماضي، حزمة مساعدات أولية، تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار)، لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من الفيضانات الكارثية في مدينة درنة الليبية، وفق تصريح صادر عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

ضحايا العاصفة «دانيال»

ضربت عاصفة قوية، الأحد الماضي، شرق ليبيا، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة في انهيار سدّين بدرنة، مما أدى إلى تدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا. وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن العاصفة «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.