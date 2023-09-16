المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 36 ألف نازح جراء العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن العاصفة «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محمد علي أبو نجيلة، القول إن الآثار المدمرة للعاصفة «دانيال» «إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية التي واجهتها ليبيا طول تاريخها».

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صعوبة الوصول إلى درنة

وأشار الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة إلى «صعوبة كبيرة في الوصول إلى مدينة درنة، نسبةً للدمار الكبير الذي طال البنية التحتية، وانقطاع شبكة الاتصالات والكهرباء، وانهيار الجسور التي تصل شرق المدينة بغربها». وقال أبو نجيلة: «أكثر من 100 ألف عامل من المهاجرين من جنسيات مصرية وسودانية وتشادية يعيشون في المناطق الست التي تضررت من العاصفة». وأوضح: «المنظمة رصدت مقتل 250 عاملا مصريا جراء السيول، وهو رقم ليس بهين ومؤسف».

وأضاف المسؤول الأممي: «أرقام الوفيات في تزايد، وهناك ضبابية وتضارب في الأرقام الحقيقية. لكن بكل تأكيد الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، وسنصدر تقارير خلال الأيام والساعات المقبلة، لعكس حجم الأزمة الكارثية التي تعانيها البلاد».

كانت عاصفة قوية ضربت الأحد الماضي شرق ليبيا، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة الى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا. وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل.