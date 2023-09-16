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«الأغذية العالمي» يطلق نداء عاجلا للتبرع لضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 09:16 صباحا
«الأغذية العالمي» يطلق نداء عاجلا للتبرع لضحايا العاصفة «دانيال»
مواد إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شرق ليبيا، 15 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للبرنامج الأممي)
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أطلق برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، نداء عاجلا من أجل التبرع لإغاثة ضحايا العاصفة «دانيال» التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في شرق ليبيا، مشيرا إلى «توزيع حصص غذائية على أكثر من 2000 شخص في 16 موقعا في بنغازي، بعد نزوحهم من درنة».

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وحسب بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي «تتكون الحصة من الأرز، والمعكرونة، ودقيق القمح، والسكر، والفاصوليا البيضاء، ومعجون الطماطم، والزيت»، مشيرا إلى «استمرار عمليات التوزيع بالتنسيق مع الهيئة الليبية للإغاثة». وأوضح البرنامج الأممي أنه يستهدف الوصول لأكثر من 5000 أسرة في الأيام المقبلة.

ضحايا العاصفة «دانيال»
ضربت عاصفة قوية، الأحد الماضي، شرق ليبيا، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة في انهيار سدّين بدرنة، مما أدى إلى تدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا. وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن العاصفة «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.

مواد إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شرق ليبيا، 15 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للبرنامج الأممي)
مواد إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شرق ليبيا، 15 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للبرنامج الأممي)
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