الرئيس الصربي يعزي أسر ضحايا كارثة دانيال خلال زيارة لمقر السفارة الليبية في بلغراد

القاهرة - بوابة الوسط

زار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مقر السفارة الليبية في بلغراد اليوم السبت، لتقديم واجب العزاء للشعب الليبي بضحايا الفيضانات والسيول جراء الإعصار دانيال الذي ضرب المنطقة الشرقية، وبخاصة مدينة درنة.

وكان في استقبال الرئيس الصربي كل من السفير محمد بن غلبون وأعضاء السفارة، فيما دون فوتشيتش في سجل التعازي كلمة عبر فيها عن بالغ وعظيم المواساة لقيادة دولة ليبيا ولجميع مواطنيها، حسبما ذكرت وزارة الخارحية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان.

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وأكد الرئيس الصربي على تعاطف جمهورية صربيا ومواطنيها مع «حزن وألم الشعب الليبي الصديق»، مشيرًا إلى الاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة.