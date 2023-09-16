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الدبيبة يطلب بيانات رسمية عن مساحة المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 01:50 مساء
الدبيبة يطلب بيانات رسمية عن مساحة المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»
رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)
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أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات إلى رئيس مجلس إدارة مصلحة المساحة بضرورة تزويده ببيانات مساحات المناطق المتضررة، وعدد المباني والسكان المتضررين بكل البلديات المنكوبة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال».

جاء ذلك في رسالة من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة إلى رئيس المصلحة.

تعليمات من الدبيبة بشأن الرواتب
وفي وقت سابق، أصدر الدبيبة تعليمات لوزير المالية باتخاذ إجراءات عاجلة، لإحالة رواتب العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الأسبوع. كما وجه الدبيبة بالتنسيق معه بشأن آلية عمل المصارف في مدينة درنة والبلديات المنكوبة، وفق منصة «حكومتنا».

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وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل.بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.

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