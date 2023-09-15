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العثور على عائلة ناجية تحت الأنقاض في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 10:13 مساء
العثور على عائلة ناجية تحت الأنقاض في درنة
العائلة التي عثر عليها ناجية تحت الأنقاض قرب مسجد الصحابة في درنة. (صفحة عبدالحميد الدبيبة)
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تمكن جهاز الإسعاف والطوارئ من العثور على عائلة ناجية تحت الأنقاض قرب مسجد الصحابة في درنة، وذلك بعد نحو 6 أيام من سيول العاصفة دانيال التي ضربت شرق ليبيا فجر الأحد الماضي.

جاء ذلك في منشور لصفحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عبر موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الجمعة.

أمل العثور على ناجين لا يزال قائمًا
وصباح اليوم، قال المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في «الصليب الأحم»، تامر رمضان، إن الأمل لا يزال قائمًا للعثور على أحياء بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت المنطقة الشرقية، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين منذ الأحد.

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وأضاف أن حصيلة عدد القتلى لن تكون نهائية أو دقيقة، لافتًا إلى أن هناك أكثر من حصيلة موقتة تتحدث عن سقوط ما لا يقل عن 3800 قتيل

والخميس الماضي، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن تفادي سقوط معظم الضحايا كان ممكنًا، لو جرى التعامل مع الأزمة باحترافية، وذلك بإصدار إنذارات وإجلاء السكان؛ لكن «قلة التنظيم في ظل الفوضى في ليبيا» فاقمت الأوضاع بشدة.

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