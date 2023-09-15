رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس إدارة الحماية المدنية الإيطالية، فابريزيو كورتشيو، اليوم الجمعة، خلال تفقده أعمال البحث والإنقاذ في مدينة درنة إن تأثير العاصفة المتوسطية «دانيال»، كان «مدمرًا».

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن كورتشيو قوله خلال مقطع فيديو نشرته الحماية المدنية الإيطالية: «تأثير الإعصار كان مدمرًا. نحن هنا لنشهد على أهمية الحدث ولنشكر العاملين في الحماية المدنية الذين عملوا منذ اللحظة الأولى للتخفيف من معاناة هؤلاء الأشخاص».

وأشارت «نوفا» إلى المباني المدمرة والطرق المتهالكة التي خلفتها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ مطلع الأسبوع الجاري مخلفة دمارًا واسعًا لم تشهده ليبيا من قبل.

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وغادرت السفينة «سان ماركو» التابعة للبحرية الإيطالية ميناء «برينديزي»، أمس الخميس، في طريقها إلى السواحل قبالة سواحل مدينة درنة بدفعة مساعدات تحتوي على 100 خيمة كاملة مع أسرَّة وأكياس نوم قادرة على استيعاب واستضافة ألف شخص، وفق وكالة «نوفا».

وتشمل المساعدات «مركبات نقل تربة، ومركبات إنقاذ، وطائرتي هليكوبتر تابعتين لوزارة الدفاع الإيطالية، ونحو 5000 بطانية قدمها الصليب الأحمر الإيطالي، وثماني مضخات مياه تبرعت بها مناطق أبروتسو وكالابريا وكامبانيا، و30 نقالة طبية من منطقة بوليا».

وتضاف هذه المساعدات إلى أخرى جرى إرسالها عبر ثلاث طائرات من طراز «C-130» تابعة للقوات الجوية والتي نقلت مضخات مياه ومولدات وأحذية، فضلًا عن فرق إطفاء متخصصة في الدعم اللوجستي ومكافحة المخاطر المائية، وأفراد من قيادة عمليات القوات المشتركة، ومن إدارة الحماية المدنية، ومن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفق وزير الحماية المدنية الإيطالي نيلو موسوميتشي.