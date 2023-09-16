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كبلان: اكتظاظ ساحات العمليات بالمتطوعين غير النظاميين «عائق».. وهذه حصيلة عمل غرفة الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 12:16 صباحا
كبلان: اكتظاظ ساحات العمليات بالمتطوعين غير النظاميين «عائق».. وهذه حصيلة عمل غرفة الطوارئ
أفراد الهلال الأحمر خلال انتشالهم جثمان في درنة، 14 سبتمبر 2023. (صفحة الجمعية على فيسبوك)
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قال مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس محمد كبلان إن العقبة الأساسية لعمليات الإنقاذ في درنة «هو اكتظاظ ساحات العمليات بالمدنيين والمتطوعين غير النظاميين، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا امام الفرق المتخصصة.

ودعا كبلان، في كلمة بمؤتمر صحفي مساء الجمعة، لغرفة الطوارئ المشكلة من الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمتابعة الوضع بالمنطقة الشرقية، إلى إخلاء لساحات العمل المستهدفة من المدنيين ومن العناصر المتطوعة غير النظامية.

وأشار إلى نقل قافلة لمستلزمات الأطفال لنقاط تجمع العائلات في درنة، وهي 4 سيارات سيريليون ممتلئة، وكذلك إسعاف 12 شخص لمستشفى الوحدة التعليمي بدرنة، وإسعاف 46 حالة لمستشفى جامعة درنة.

نقل 90 جثمانًا لمستشفى الولادة 
وأكد كبلان نقل 90 جثمان وتسليمهم لمستشفى الولادة (موقع استلام الجثامين) يوم الجمعة، فيما فريق مركز طب الطوارئ رفقة جهاز المباحث الجنائية والطب الشرعي والنيابة العامة بإتمام اجراءات توثيق ونقل والاشراف على دفن 97 جثمانًا، الخميس.

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ولفت مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس إلى أن فريق من انتشال الجثت التابع للمركز يشارك في عملية البحث عن المفقودين ضمن فريق يتكون من أكثر من (150) عنصر من المباحث الجنائية والخبرة القضائية «الطب الشرعي» والنيابة العامة.

عمليات طوارئ في درنة وسوسة وكرسة وحنية
وأوضح أن ساحة عمليات الطوارئ الرئيسية في الوقت الراهن هي: مدينتي درنة وسوسة وكرسة وحنية، وأن عدد الفرق العاملة بساحة العمليات هي ثمانية فرق موزعة كمستشفيات ميدنية وفرق انتشال الجثث وفرق مساعدة في التوثيق واخد عينات DNA.

وتابع كبلان: «لدينا 3 مستشفيات ميدانية بدرنة واحد بكرسة وبلغت حصيلة عملها الخميس، (70) حالة ، جميعها اسعاف، ليس منها أي حالة شديدة الخطورة.

وأشار إلى توقيع اتفاق مع الفريق التونسي المساعد في عمليات انتشال الجثامين والبحث الخميس الماضي، مؤكدا البدء في تجهيز وتشغيل مستشفى الوحدة التعليمي.

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