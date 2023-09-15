«الصحة»: وفيات فيضانات درنة المسجلة رسميًا وصلت إلى 3 آلاف و166 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل إن عدد الوفيات المسجلة رسميًا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية (وبخاصة في مدينة درنة) بلغ 3 آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)

وأضاف عبدالجليل، في مؤتمر صحفي حضره النائب العام الصديق الصور، ورئيس الحكومة أسامة حماد، مساء الجمعة، أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، وأنه سيعلن عن الأرقام يوميًا في الخامسة مساءً خلال مؤتمر صحفي.

ومساء أمس، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، في تصريح إلى قناة «الوسط» (Wtv)، إن إجمالي عدد المدفونين من ضحايا العاصفة «دانيال» وصل إلى 3065 ضحية بعد دفن 371 ضحية الخميس.

وأشار عبدالجليل إلى أن وسائل الإعلام تتناول أرقاما متضاربة بشأن عدد الضحايا، متابعا: «وزارة الصحة هي المسؤولة عن البيانات وأي أرقام يجب أخذها من الوزارة».

لا وباء أو ما يخيف صحيًا في درنة حاليًا

ولفت عبدالجليل إلى أن هناك احتمال بعزل المناطق الأكثر تضررا، او اتخاذ إجراءات وقائية، مضيفا: أ{يد أن أطمئن الناس لا يوجد وباء وليس هناك ما يخيف أو أي شيء، وكل ما يحدث حاليا هو إجراءات احترازية للحماية».

وتابع أن النيابة العامة تأخذ عينات من الوفيات حاليًا لمطابقتها بالحمض النووي لذويهم لمعرفة هوية الجثث.