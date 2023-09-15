شركة الكهرباء: إصلاح عطل بمحطة تابعة لشبكة المدار الجديد في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن الفرق الفنية في مدينة درنة تمكنت من إعادة التغذية إلى محطة (S4) التابعة لشبكة المدار الجديد.

وأوضحت الشركة في بيان أنه تبين للفرق الفنية وجود عطل بالكابل الرئيسي المغذي للمحطة بسبب السيول التي ضربت المدينة منذ أيام، فيما جرى استبدال الكابل المعطوب وتنظيف المحطة من المياه، وتشغيل محطات شبكة اتصالات المدار، ورجوع التغطية من مدينة درنة إلى مدينه سوسة.

قبل ذلك، قامت الفرق التابعة لإدارة الطوارئ والديزل بربط وتشغيل مولدات الاحتياط بعدة مناطق من مدينة درنة.

وجرى تركيب مولد و مد كابل لتوفير التغذية الكهربائية لاحد المدارس بمدينة درنة، وهي مكان إقامة الفرق العاملة في البحث والإنقاذ.

عودة تدريجية للكهرباء والإنترنت في درنة

الثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عودة التيار الكهربائي إلى مناطق شيحة الغربية والشرقية في درنة، بعد انقطعت نتيجة السيول المدمرة.

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وأضافت أن فنيي شركة «المدار الجديد» تمكنوا من إعادة خدمة الإنترنت «4G» إلى المدينة، التي انقطعت أيضًا نتيجة العاصفة «دانيال».

وأجرى الفنيون صيانة لمحطة الفتايح، وأعادوا الخدمة من جديد في المدينة، بينما تتواصل الجهود لإعادة تغطية الاتصالات السلكية واللاسلكية.

فنيو شركة الكهرباء خلال إصلاح أعطال في درنة، 15 سبتمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

فنيو شركة الكهرباء خلال إصلاح أعطال في درنة، 15 سبتمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

فنيو شركة الكهرباء خلال إصلاح أعطال في درنة، 15 سبتمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)