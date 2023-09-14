في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 408 من جريدة «الوسط»، وهو يكتسي بالسواد حزنًا على ضحايا ومصابي الفاجعة التي أصابت ليبيا بفعل العاصفة دانيال التي قضت على آلاف من سكان درنة وما حولها من مدن الساحل الشرقي.

وتصدر الصفحة الأولى من العدد تقرير مجمع بعنوان «دانيال تحول ليبيا إلى خيمة عزاء كبيرة.. درنة في عام الطوفان».

التقرير اعتبر أن ما حدث «كارثة وطنية غير مسبوقة في تاريخ ليبيا الحديث وربما البعيد.. وآلاف العائلات اختفت»، فيما يرى مراقبون أن «أصابع الاتهام تتجه إلى أجهزة الدولة المنقسمة المتصارعة على السلطة بعد انهيار سدي درنة».

ونطالع في الصفحة الثانية تقريرًا بعنوان «ناجون من دانيال في درنة: بدأت بانفجار.. وأفلتنا بمعجزة».

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وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعات منها موضوع بعنوان «العاصفة تعجل بضرورة حسم الخلافات على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية».

من كارديتسا اليونانية إلى الشرق الليبي المنكوب

وفي الصفحتين الرابعة والخامسة نطالع ملفًا شاملًا عن كارثة الطوفان الذي ضرب عدة مدن ليبية وعلى رأسها درنة، وجاء بعنوان «من كارديتسا اليونانية إلى الشرق الليبي.. قتلى كارثة دانيال.. شهداء السيول والإهمال.. درنة المنكوبة وأخواتها.. لماذا كل هذا الدمار السريع؟».

ويشمل الملف موضوعات منها تقرير عن دراسة ليبية صدرت في نوفمبر 2022 وحذرت من وقوع فيضان ضخم في وادي درنة، وجاءت بعنوان «طالبت بحماية السكان وصيانة السدود.. دراسة ليبية حذرت من وقوع كارثة وادي درنة».

أيضًا نقرأ موضوعًا تحت عنوان «لمواجهة تداعيات الكارثة.. تضامن إقليمي ودولي يجمع الفرقاء حول مساعدة ليبيا».

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مآتم زلزال المغرب المدمر

ومن الشأن الليبي إلى العربي والدولي، ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها موضوع بعنوان «على هامش قمة العشرين.. الممر الاقتصادي.. ضربة للصين أم تطبيع مع إسرائيل؟».

ويتصدر الصفحة السابعة ملف خاص عن الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن مغربية وأودى بحياة نحو 3 آلاف قتيل. وجاء تحت عنوان «مآتم زلزال المغرب».

وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعات وأخبارًا منها موضوع بعنوان «قبل الكارثة دانيال.. خسائر المناخ في ليبيا قدرت بـ5.9 مليون دولار سنويًا».

وفي الصفحة التاسعة نطالع موضوعًا عنوانه «13.4 ألف دولار متوسط نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال 2022».

وفي صفحة الثقافة نطالع موضوعًا رئيسيًا بعنوان «المثقفون الليبيون يبكون زهرة الياسمين».

ويتصدر صفحة الفن موضوع عنوانه «بعد العاصفة.. موجات تضامن للفنانين العرب مع الشعب الليبي».

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الطائرة الليبية في كأس العالم

وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها تقرير بعنوان «الطائرة الليبية في كأس العالم ببرونزية أفريقيا».

وأيضًا نقرأ موضوعًا رئيسيًا بعنوان «دانيال تنال من درنة زهرة المدن الليبية». وهي المدينة «الساحرة التي عرفت الرياضة منذ زمن وقدمت أشهر الأندية اتحاد درنة والأفريقي ودارنس».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع بعنوان «48 ساعة أشغال كروية للثلاثي الليبي في أفريقيا».