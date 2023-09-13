حكومة الدبيبة: 12 دولة أرسلت مساعدات عاجلة وفرق إغاثة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، إن 12 دولة أرسلت مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا، لإغاثة متضرري السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية.

وأشارت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة على «فيسبوك»، إلى أن القوافل تضم فرق إنقاذ وانتشال الجثث، وكلاب أثر مدربة، ومستشفيات ميدانية، وأطقمًا طبية، وأجهزة دروب واستشعار حراري، وفرق غوص وشفط المياه، ومواد غذائية ومواد إيواء، وسفنًا وطائرات للمساعدة في عمليات البحث.

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وتشير الإحصائية إلى أن سبع دول عربية أرسلت مساعدات هي: مصر، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، وتونس، والجزائر، بالإضافة إلى دول مالطا، وتركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.

قائمة الدول التي أرسلت مساعدات وفرق إنقاذ إلى المنطقة الشرقية في ليبيا (منصة حكومتنا)