حملات تطوعية في زوارة لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل المنظمات الإنسانية والجهات المحلية بالتنسيق مع المجلس البلدي زوارة، تنظيم الحملات التطوعية وجمع التبرعات لإغاثة المتضررين في درنة والمدن الشرقية المتأثرة بالكارثة التي خلَّفتها العاصفة «دانيال»، وفق ما أعلنته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت بلدية زوارة أن هذه الجهود المستمرة «تأتي في إطار التضامن والمساعدة المتبادلة لدعم أهلنا في المنطقة الشرقية»، موضحة أن وفدًا مكونًا من مختلف المؤسسات في بلدية زوارة قام بالتنسيق والتجهيز لإرسال شاحنات محملة بالمواد اللازمة إلى المناطق المتضررة، بهدف تقديم الدعم والمساعدة المباشرة.

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وأضافت البلدية أنه يجري تجهيز شاحنات بالمواد الأساسية والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين في المناطق المنكوبة، منوهة بأن موعد انطلاق قافلة أهالي بلدية زوارة سيكون فجر غد الخميس.

يأتي ذلك في إطار الحملات التضامنية التي تشهدها أغلب مدن ومناطق ليبيا لدعم المتضررين من العاصفة «دانيال» في شرق البلاد والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين خاصة في مدينة درنة المتضرر الأكبر من الكارثة.

حملات تطوعية في زوارة لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (بلدية زوارة)

حملات تطوعية في زوارة لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (بلدية زوارة)

حملات تطوعية في زوارة لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (بلدية زوارة)

حملات تطوعية في زوارة لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (بلدية زوارة)

حملات تطوعية في زوارة لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (بلدية زوارة)

حملات تطوعية في زوارة لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (بلدية زوارة)

حملات تطوعية في زوارة لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (بلدية زوارة)