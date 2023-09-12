انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت اليوم الثلاثاء من مدينة سبها القافلة الثانية للمساعدات المقدمة من أهالي المنطقة الجنوبية لدعم ومساندة المتضررين من العاصفة «دانيال» بمناطق شرق ليبيا التي شهدت موجة من التقلبات الجوية الحادة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال أحد المشرفين على القافلة الثانية، علي حسن المنصوري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المواد المرسلة إلى المنطقة الشرقية بدأ تجميعها أمس الإثنين وتشمل أدوية وإسعافات أولية إلى جانب سيارات إسعاف وكذلك أغطية ومياه للشرب إلى جانب مواد أخرى.

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وأضاف المنصوري: «هناك اتصال دائم مع غرف الطورائ المعنية بالأزمة لتوضيح الاحتياجات الضرورية اللازمة للأهالي في المناطق المنكوبة، جراء العاصفة دانيال بعد اجتياحها المنطقة الشرقية».

وانطلقت القافلة الأولى التي قدمها أهالي المنطقة الجنوبية أمس الإثنين واشتملت على مساعدات ومواد إغاثة قدمها الأهالي من مناطق أوباري والغريفة وسبها تعبيرًا عن تضامنهم مع أشقائهم في شرق ليبيا.

القافلة الثانية المقدمة من أهالي الجنوب قبل انطلاقها من سبها إلى المنطقة الشرقية، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

القافلة الثانية المقدمة من أهالي الجنوب قبل انطلاقها من سبها إلى المنطقة الشرقية، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

القافلة الثانية المقدمة من أهالي الجنوب قبل انطلاقها من سبها إلى المنطقة الشرقية، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

القافلة الثانية المقدمة من أهالي الجنوب قبل انطلاقها من سبها إلى المنطقة الشرقية، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)