نشرة الصيد البحرية: رياح نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي وارتفاع الموج يصل لـ4 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل الشرقي اليوم الأحد.

وقال المركز، في نشرة الصيد البحري اليوم، إن سرعة الرياح ستترواح بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع الموج بين ثلاثة وأربعة أمتار، ويخص هذا التحذير الفترة من التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة من الغد الإثنين بالتوقيت العالمي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب، وتتكاثر السحب أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح شمالية غربية إلى بحرية، وتتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وسرعتها تتراوح ما بين 5 عقد و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين متر و2.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا اليوم على ساحل سرت

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 26 28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة اليوم الأحد على ساحل مصراتة وسرت في أثناء سقوط المطر.