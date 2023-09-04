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الضاوي والزادمة يتعهدان لعمداء بلديات الجنوب بإعادة إعمار المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 10:17 مساء
الضاوي والزادمة يتعهدان لعمداء بلديات الجنوب بإعادة إعمار المنطقة
جانب من اجمتماع وزراء حكومة حماد مع عمداء بلديات الجنوب 4 سبتمبر 2023 (المركز الإعلامي لحكومة حماد)
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بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي، اليوم الإثنين، مع عمداء بلديات الجنوب المشاكل والاحتياجات التي تعاني منها المنطقة، وتوزيع مخصصات الباب الثاني، وآليات صرفها بما يخدم مصالح المواطنين، متعهدًا بتبنى برنامج لإعادة إعمار مدن وقرى الجنوب، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة سبها.

وحسب بيان نشرته وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، التقى الضاوي عمداء بلديات الجنوب بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، ووزير العمل والتأهيـل عبدالله الشارف، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر مصادف، في اجتماع موسع دعت إليه وزارته.

وناقش الاجتماع توزيع مخصصات الباب الثاني لبلديات المنطقة الجنوبية، وآلية صرفها وفق ما يخدم الصالح العام لبلديات الجنوب؛ حيث استعرض عمداء البلديات الحاضرون المشاكل والاحتياجات التي تعاني منها مناطقهم، والعراقيل التي تحول دون تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في مدن وقُرى الجنوب.

عمداء بلديات الجنوب يبحثون مع وفد الاتحاد الأفريقي تطورات الانتخابات وملف المصالحة الوطنية

بالصور.. بدء اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها

الزادمة يطالب بزيادة مخصصات مناطق الجنوب من الميزانية العامة

وبدوره تعهد وزير الحكم المحلي بزيارة قريبة تقوم بها الحكومة المكلفة من مجلس النواب رفقة القيادة العامة ولجنة الإعمار من أجل الشروع في برنامج إعادة إعمار مدن وقرى الجنوب عبر مشاريع واسعة في المجالات كافة.

ووجه نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة بتقديم التوجيهات لعمداء البلديات، وحثهم على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتقديم ما يلزم من خدمات لمواطني الجنوب.

الزادمة يطالب بزيادة مخصصات مناطق الجنوب من الميزانية العامة
وأمس الإثنين، طالب نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة بزيادة مخصصات مناطق الجنوب من الميزانية العامة، وذلك لتنفيذ جميع المشاريع التنموية ومعالجة المختنقات ببلديات المنطقة كافة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للزادمة.

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