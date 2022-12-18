عمداء بلديات الجنوب يبحثون مع وفد الاتحاد الأفريقي تطورات الانتخابات وملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عمداء بلديات الجنوب مع وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ووفد الاتحاد الأفريقي المرافق له، الجهود المبذولة لإنجاز المصالحة الوطنية وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

واستقبل عمداء بلديات الجنوب، اليوم في بلدية سبها، وزير خارجية الكونغو برازافيل، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، ووفد الاتحاد الأفريقي المرافق له، وفق بيان لبلدية «بنت بية» اليوم.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس البلدي سبها، الجهود المبذولة لإنجاز المصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، والمساعي التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل ليبي شامل.

ملف المصالحة في ليبيا

فيما رحب عمداء بلديات الجنوب بوفد الاتحاد الأفريقي مثمنين الجهود المبذولة من قبل وزير خارجية الكونغو برازافيل، في ملف المصالحة في ليبيا ودعم الاتحاد الأفريقي واهتمامه بهذا الملف المهم، مؤكدين دعم البلديات لجهود الاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأوضح جاكوسو أن أفريقيا مدرسة كبيرة في ملف المصالحة الوطنية، ولها تجارب ناجحة في هذا الملف، مؤكدًا سعادته بلقاء عمداء بلديات الجنوب، مبينا أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا من أولويات الاتحاد الأفريقي، وأن المصالحة يجب أن تشمل الجميع دون إقصاء لأحد.