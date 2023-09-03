الزادمة يطالب بزيادة مخصصات مناطق الجنوب من الميزانية العامة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة بزيادة مخصصات مناطق الجنوب من الميزانية العامة، وذلك لتنفيذ جميع المشاريع التنموية ومعالجة المختنقات ببلديات المنطقة كافة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للزادمة.

جاءت مطالبة الزادمة خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا الذي عُقِد اليوم الأحد، في مدينة سبها لمتابعة الأوضاع بمناطق الجنوب واحتياجات البلديات في المنطقة.

مناقشات المنفي والزادمة

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن اجتماع المنفي والزادمة عُقِد في جامعة سبها بحضور أعضاء اللجنة المالية العليا في إطار «متابعة ومناقشة عدد من المواضيع التي تخص الأوضاع بمناطق الجنوب ومتابعة ميزانية التنمية المخصصة لبلديات الجنوب وآلية تنفيدها من أجل تحقيق تنمية للمشاريع المقترحة من الحكومة».

- المنفي يؤكد ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان

- بالصور.. بدء اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها

وأكد الزادمة خلال اللقاء «على أن مناطق الجنوب بحاجة إلى زيادة مخصصات من الميزانية العامة وذلك لتنفيذ جميع المشاريع التنموية المتوقعة ومعالجة المختنقات والصعوبات التي تواجه كل المناطق خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم واستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة وغيرها من المشاريع التي تهم المواطنين بمناطق فزان».

واستقبل الزادمة رفقة آمر غرفة عمليات الجنوب التابع للقيادة العامة اللواء المبروك سحبان وعدد من المسؤولين الحكوميين والقيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية، ظهر اليوم بمطار سبها الدولي، المنفي وأعضاء اللجنة المالية العليا، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الخامس بجامعة المدينة.

اجتماع المنفي مع مسؤولي وحكماء أعيان فزان

وعلى هامش اجتماع اللجنة أيضًا، عقد المنفي اجتماعًا موسعًا مع مع مسؤولي وحكماء أعيان فزان، أكد خلاله «ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان والالتزام بجداول تنفيذها»، بعدما ناقش مع الحضور احتياجات المنطقة.

وبحث المنفي خلال اجتماعه مع مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، احتياجات ومشاريع التنمية في المنطقة، مؤكدًا «الاهتمام بالمرافق الخدمية بالجنوب بشكل عام وآلية تطويرها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

سالم الزادمة خلال استقباله المنفي بمطار سبها، الأحد 3 أغسطس 2023. (المكتب الإعلامي للزادمة)

سالم الزادمة خلال استقباله المنفي بمطار سبها، الأحد 3 أغسطس 2023. (المكتب الإعلامي للزادمة)