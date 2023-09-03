  • Alwasat News
Atwasat

بالصور والفيديو.. انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 08:54 صباحا
بالصور والفيديو.. انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا
طلاب ليبيون في طابور الصباح بأحد المدارس، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
alwasat radio

انطلق، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا، حيث انتظم نحو 2.5 مليون طالب وطالبة في فصولهم الدراسية.

طوابير الصباح في مدارس ليبيا
نشرت وزارة التربية والتعليم ومديرية أمن طرابلس صورا لانتظام الطلاب في طوابير الصباح بمدارسهم، فيما من المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024 بالنسبة لسنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

- مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 
- وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
- «التعليم»: توزيع 32 مليون كتاب على المراقبات.. ولا محذوفات في المقررات الدراسية

وتقول وزارة التربية والتعليم إنها وزعت 32 مليونا و310 آلاف نسخة من الكتاب المدرسي على أكثر من 137 مراقبة على مستوى البلاد.

والأسبوع الماضي، قالت النيابة العامة إن وزارة التربية والتعليم «أمّنت 96% من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها»، منوهة إلى استمرار متابعتها تنفيذ العقود المبرمة في هذا الشأن.

طلاب ليبيون في طابور الصباح بأحد المدارس، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
طلاب ليبيون في طابور الصباح بأحد المدارس، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
طلاب ليبيون في طابور الصباح بأحد المدارس، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
طلاب ليبيون في طابور الصباح بأحد المدارس، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
طلاب ليبيون في طابور الصباح بأحد المدارس، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
طلاب ليبيون في طابور الصباح بأحد المدارس، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)
كاريكاتير خيري - سبتمبر!

كاريكاتير خيري - سبتمبر!
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو

اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي

إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي
البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات

البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات
جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم رونالدو

جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم ...
وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما

وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما
اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)

اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية

حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة

الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة
الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن

الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي

ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير ...
دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
دور «إمبراير ليغاسي» في التخفي عن التتبع.. الأميركيون يكشفون آخر زيارة لبريغوجين إلى ليبيا

دور «إمبراير ليغاسي» في التخفي عن التتبع.. الأميركيون يكشفون آخر زيارة لبريغوجين...
نبيه برّي: نظام القذافي أعاد إنتاج نفسه بوجوه جديدة في ليبيا

نبيه برّي: نظام القذافي أعاد إنتاج نفسه بوجوه جديدة في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية...
ضبط سارق صناديق التبرعات من المساجد في بنغازي
ضبط سارق صناديق التبرعات من المساجد في بنغازي
بعد سنوات طرح الأحمال.. استقرار الكهرباء يعيد لطرابلس بهاءها
بعد سنوات طرح الأحمال.. استقرار الكهرباء يعيد لطرابلس بهاءها
بالصور والفيديو.. انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا
بالصور والفيديو.. انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 3 سبتمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 3 سبتمبر 2023)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
المزيد
ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات في بنغازي
ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات في بنغازي...
نشرة الصيد البحري تحذر من رياح نشطة على ساحل خليج درنة
نشرة الصيد البحري تحذر من رياح نشطة على ساحل خليج درنة...
اليوم.. المنفي يترأس اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها
اليوم.. المنفي يترأس اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها...
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 3 سبتمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 3 سبتمبر 2023)...
بالصور والفيديو.. انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا
بالصور والفيديو.. انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا...
المزيد