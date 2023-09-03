بالصور والفيديو.. انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا، حيث انتظم نحو 2.5 مليون طالب وطالبة في فصولهم الدراسية.



طوابير الصباح في مدارس ليبيا

نشرت وزارة التربية والتعليم ومديرية أمن طرابلس صورا لانتظام الطلاب في طوابير الصباح بمدارسهم، فيما من المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024 بالنسبة لسنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

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وتقول وزارة التربية والتعليم إنها وزعت 32 مليونا و310 آلاف نسخة من الكتاب المدرسي على أكثر من 137 مراقبة على مستوى البلاد.

والأسبوع الماضي، قالت النيابة العامة إن وزارة التربية والتعليم «أمّنت 96% من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها»، منوهة إلى استمرار متابعتها تنفيذ العقود المبرمة في هذا الشأن.

طلاب ليبيون في طابور الصباح بأحد المدارس، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

طلاب ليبيون في طابور الصباح بأحد المدارس، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

طلاب ليبيون في طابور الصباح بأحد المدارس، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)