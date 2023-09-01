  • Alwasat News
Atwasat

انتشار أمني كثيف يطوق العاصمة طرابلس الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 12:35 مساء
انتشار أمني كثيف يطوق العاصمة طرابلس الجمعة
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (متداولة على فيسبوك)
alwasat radio

استيقظ سكان العاصمة طرابلس، الجمعة، على انتشار أمني كثيف بمداخل المدينة، تحسبًا على ما يبدو لخروج متظاهرين امتدادًا لموجة الاحتجاج التي شهدتها المدينة قبل أيام على خلفية الكشف عن اجتماع وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما في 23 أغسطس الماضي.

وأفاد سكان في عدد من أحياء العاصمة اتصلت بهم «بوابة الوسط» بأنهم شاهدوا أعدادًا من المدرعات وعناصر مسلحة من قوات الأمن في أحياء زاوية الدهماني، وفشلوم، والهاني، وفي شارع الشط المؤدي إلى مطار معيتيقة شرقي مركز المدينة.

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
الطرابلسي: استغلال 1 سبتمبر لإخراج شيء انتهى من الماضي مرفوض
تنسيقية الأحزاب تطالب بإطلاق المعتقلين في التظاهرات الرافضة للتطبيع
تيار بالتريس يدعو المؤسسات الأمنية إلى إطلاق 12 شابا اعتقلوا أمس
- تظاهرات مستمرة ضد التطبيع وسط صمت حكومي (فيديو)

وشهدت مدن ليبية من بينها طرابلس، وزوارة، والزاوية، والمرج، ومصراتة مظاهرات رافضة للتطبيع ولقاء «المنقوش - كوهين»، ومؤيدة للقضية الفلسطينية، وذلك منذ أول يوم من تسريب اللقاء الأحد الماضي.

الطرابلسي: لن نسمح لأي طرف بخلق فوضى في طرابلس
وفي كلمة باجتماع الحكومة أمس الخميس، قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي إن الداخلية «لن تسمح لأي طرف بخلق فوضى في طرابلس»، مؤكدًا أن الوزارة ومديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعين لها «تعمل وفق القانون».

وأشار إلى أن محاولة «استغلال الأول من سبتمبر للخروج شيء مرفوض»، في تحذير ضمني إلى أنصار النظام السابق حال قرروا الخروج غدًا الجمعة لإحياء ذكرى انقلاب سبتمبر 1969.

ودعا الطرابلسي الراغبين في تنظيم التظاهرات والاحتجاجات إلى التقدم لوزارة الداخلية من أجل الحصول على التصاريح اللازمة في هذا الخصوص، محذرًا من أعمال الفوضى والعنف التي تتسبب في أضرار للممتلكات العامة والخاصة سيجري التصدي لها بقوة القانون.

انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (متداولة على فيسبوك)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (متداولة على فيسبوك)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (متداولة على فيسبوك)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (متداولة على فيسبوك)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (متداولة على فيسبوك)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (متداولة على فيسبوك)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (متداولة على فيسبوك)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (متداولة على فيسبوك)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
انتشار أمني في طرابلس، 1 سبتمبر 2023. (الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
وكالة الأرصاد: اليابان شهد فصل الصيف الأكثر حرارة العام 2023

وكالة الأرصاد: اليابان شهد فصل الصيف الأكثر حرارة العام 2023
انطلاق أولى رحلات الخطوط الليبية إلى المدينة المنورة الشهر الجاري

انطلاق أولى رحلات الخطوط الليبية إلى المدينة المنورة الشهر الجاري
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
في العدد 406: لقاء روما أغضب الليبيين.. والقرقني أبهجهم

في العدد 406: لقاء روما أغضب الليبيين.. والقرقني أبهجهم
كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي
السجن 17 عاما لزعيم مجموعة متطرفة على خلفية اقتحام الكابيتول

السجن 17 عاما لزعيم مجموعة متطرفة على خلفية اقتحام الكابيتول
غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023

غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023
هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023

هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023
وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء

وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء
انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي

انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية

«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية

شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري ...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة

كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
مدعية أميركية: ثروة ترامب تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين 2011 و2021

مدعية أميركية: ثروة ترامب تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين 2011 و2021
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
سجال في اجتماع حكومة الدبيبة حول ملف الإيفاد بـ«التعليم العالي» (فيديو)
سجال في اجتماع حكومة الدبيبة حول ملف الإيفاد بـ«التعليم العالي» ...
انتشار أمني كثيف يطوق العاصمة طرابلس الجمعة
انتشار أمني كثيف يطوق العاصمة طرابلس الجمعة
ضبط سيارة تتبع هاتف ليبيا في عين زارة
ضبط سيارة تتبع هاتف ليبيا في عين زارة
ليبيا تستضيف معرض «صنع في فلسطين»
ليبيا تستضيف معرض «صنع في فلسطين»
نبيه برّي: نظام القذافي أعاد إنتاج نفسه بوجوه جديدة في ليبيا
نبيه برّي: نظام القذافي أعاد إنتاج نفسه بوجوه جديدة في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
المزيد
دور «إمبراير ليغاسي» في التخفي عن التتبع.. الأميركيون يكشفون آخر زيارة لبريغوجين إلى ليبيا
دور «إمبراير ليغاسي» في التخفي عن التتبع.. الأميركيون يكشفون......
ضبط سيارة مطلوبة في غوط الشعال منذ 11 عاما
ضبط سيارة مطلوبة في غوط الشعال منذ 11 عاما...
سقوط أبراج كهرباء في أوباري جراء عواصف رملية شديدة
سقوط أبراج كهرباء في أوباري جراء عواصف رملية شديدة...
نبيه برّي: نظام القذافي أعاد إنتاج نفسه بوجوه جديدة في ليبيا
نبيه برّي: نظام القذافي أعاد إنتاج نفسه بوجوه جديدة في ليبيا...
ليبيا تستضيف معرض «صنع في فلسطين»
ليبيا تستضيف معرض «صنع في فلسطين»...
المزيد