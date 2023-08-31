الطرابلسي: استغلال 1 سبتمبر لإخراج شيء انتهى من الماضي مرفوض

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي: إن «استغلال الأول من سبتمبر لإخراج شيء مرفوض» في تحذير ضمني إلى أنصار النظام السابق حال قرروا الخروج غدًا الجمعة لإحياء ذكرى انقلاب سبتمبر 1969.

وقال الطرابلسي في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2023 الذي عقد اليوم الخميس، «لن نسمح لأي طرف بخلق فوضى في طرابلس»، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ومديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعين لها «تعمل وفق القانون».

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ودعا الطرابلسي الراغبين في تنظيم التظاهرات والاحتجاجات إلى التقدم لوزارة الداخلية من أجل الحصول على التصاريح اللازمة في هذا الخصوص، محذرًا من أعمال الفوضى والعنف التي تتسبب في أضرار للممتلكات العامة والخاصة سيجري التصدي لها بقوة القانون.

واستعرض الطرابلسي خلال الاجتماع جهود وزارة الداخلية خلال الأسبوع الجاري منذ اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات على خلفية الإعلان عن لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين من طرف وسائل إعلام عبرية.