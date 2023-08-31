الدبيبة يحذر وزراء ومسؤولي حكومته من الخروج على وسائل الإعلام دون تنسيق

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الالتزم بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الدولة للاتصال والشؤون السياسية قبل الخروج على وسائل الإعلام المختلفة، محذرًا إياهم من المحاسبة في حال مخالفة تلك التعليمات.

وانتقد الدبيبة خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، خروج بعض الوزراء ومسؤولي الحكومة على وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية للتعليق على ما يجري منذ الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين الذي كشفت عنه وسائل إعلام عبرية مساء الأحد الماضي.

وقال الدبيبة للوزراء «حقيقة ما دار في اليومين السابقين أو الثلاثة أيام من خلال هذا التشويش وأنتم تعرفون تفاصيل كل ما حدث للأسف الشديد في هذه الحكومة فيه من خرج وصرح بشكل فردي وأنا شخصيًا لا أقبل هذا مجددًا وأنا أنذرت كل أعضاء مجلس الوزراء والموظفين ألا ينخرطوا في هذا اللغط السياسي»، مشيرًا إلى أن هناك «أشخاصًا ووكلاء وزارات يدخلون في جدال لا يعرفون خلفياته».

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وتابع: «أحذر نفسي وكل الموظفين من الخروج على وسائل الإعلام»، مبينًا أن من يخرج لهذه المهمة يتعين عليه «أن يعرف خلفيات» الموضوع محل اللغط لأن «دخول المعترك» ليس سهلًا لأن هناك من يدير ويمول ويوظف ما يحدث لتحقيق أغراض سياسية خاصة.

ونبه الدبيبة على الوزراء قائلًا: «من اليوم من يخرج في الإعلام بدون تنسيق مع وزارة الدولة للاتصال والشؤون السياسية ومجلس الوزراء ينبه» إلى ما يتعين أن يقول وما لا يقول لأن الآراء الشخصية تختلف عن حديث المسؤولية، ما حدث في الأيام الماضية «خطأ باهظ الثمن ولابد من إجراءات حقيقية لمنع تكرار الخطأ سواء مني أو منكم».