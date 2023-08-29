محلل إسرائيلي: نجل حفتر زار إسرائيل عدة مرات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد محلل سياسي من «إسرائيل» أن نجل المشير خليفة حفتر «زار إسرائيل عدة مرات بطائرة خاصة»، في إشارة إلى ما أوردته وسائل إعلام عبرية عن زيارة آمر غرفة عمليات القوات البرية التابعة للقيادة العامة العميد صدام خليفة حفتر.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان في مقابلة مع برنامج «المسائية» المذاع على قناة «الجزيرة مباشر» القطرية، اليوم الثلاثاء، «عندما جرى نشر المعلومات أن نجل خليفة حفتر زار إسرائيل عدة مرات بطائرة خاصة هبطت في مطار بن غوريون وأجرى لقاءات مع ممثلين إسرائيلين جرى الكشف عن ذلك من قبل وسائل إعلام إسرائيلية وليس بشكل رسمي».

علاقات سرية بين إسرائيل ودول عربية

وأضاف نيسان أن «هناك علاقات سرية ليس فقط مع حكومة حفتر وحكومة الدبيبة، وإنما مع العديد من الدول العربية بشكل خفي»، معتقدًا أن وزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين «ارتكب خطأ» عندما كشف عن لقائه مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

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واعتبر المحلل الإسرائيلي خلال حديثه أن الإعلان عن لقاء المنقوش وكوهين من جانب الأخير «يضر بعلاقات إسرائيل بالعديد من الدول العربية والأجنبية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل بشكل رسمي».