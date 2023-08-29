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عقيلة صالح لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني: نرفض محاولات التطبيع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 05:40 مساء
عقيلة صالح لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني: نرفض محاولات التطبيع
صورة مجمعة تضم من اليمين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح. (الإنترنت)
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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس والحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد يرفضان «السلوك المشين ومحاولات التطبيع»، مشيرًا إلى لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي.

وتلقى صالح اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) روحي فتوح لمناقشة «الموقف الليبي الرسمي الرافض لسياسات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب»، حسب بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

تأكيد على الدعم الليبي لقضية فلسطين
وأشار البيان إلى تأكيد عقيلة صالح أن «الشعب الليبي يقف مع الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة لحقه في عودة المهجَّرين إلى ديارهم، كما أن الموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني البطل».

ونقل البيان عن فتوح شكره لمجلس النواب بسبب جلسته الطارئة التي عقدها الإثنين لمناقشة هذا الوضع، مشيرًا إلى «دور الشعب الليبي البطل الذي قاوم الاستعمار». وأضاف: «الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة».

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اتصال بتنسيق من وزير الخارجية في حكومة أسامة حماد
وذكر البيان أن المكالمة جرت بتنسيق مع وزير الخارجية المفوض في حكومة أسامة حماد، عبدالهادي الحويج، وأن رئيس مجلس النواب دعا نظيره الفلسطيني إلى زيارة ليبيا ومجلس النواب، لتوطيد «العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين».

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