خلال جلسة النواب.. عقيلة صالح: لا يحق لأحد المساومة على قضية فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن «قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعًا، ولا يحق لأحد المساومة عليها، وإنما العمل على بناء دولتها وعاصمتها القدس».

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي؛ حول لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين قبل أسبوع في روما.

وتابع صالح، متوشحًا وبقية النواب الكوفية الفلسطينية: «عاشت فلسطين في الوجدان الليبي اسمًا عزيزًا يثير الحزن ويشعل الغضب ويلهب الأحاسيس، فنشأ تقارب كبير بينها وبين ليبيا، ساهم في إبراز خصوصية فيما بينهما من روابط، ومنشأ هذا التقارب في العروبة والإسلام هو تعرض البلدين إلى احتلال استيطاني هدف إلى طمس الهوية».

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عقيلة صالح: فلسطين تسيطر على أحاسيس الليبيين

وأردف أن فلسطين تسيطر على أحاسيس الليبيين، حتى أصبحت شغلهم الشاغل «فينتشون بذكرها ويرقبون يوم تحريرها وينتظرون عودة أهلها».

واعتبرت رئاسة مجلس النواب، في بيان أمس، أن اجتماع روما «جريمة بحق الشعب الليبي وثوابته الوطنية». بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة «رفضه بشدة» لقاء المنقوش وكوهين، وأبدى في بيان «استغرابه» من اللقاء واعتبره «خطوة تخالف قواعد مقاطعة العدو الصهيوني وتنتهك قرارات ومواقف عربية وإسلامية».

بدروه، طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص لقاء المنقوش، وكوهين.

كما قرر الدبيبة إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيها، وإحالتها إلى التحقيق، وذلك بمقتضى القرار رقم «368» لسنة 2023، الذي نص على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلى، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء.

جانب من جلسة مجلس النواب، الإثنين 28 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من جلسة مجلس النواب، الإثنين 28 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من جلسة مجلس النواب، الإثنين 28 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من جلسة مجلس النواب، الإثنين 28 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)