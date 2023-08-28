شاهد في «تغطية خاصة»: ليبيا وإسرائيل لماذا؟ ومن المسؤول؟

القاهرة - بوابة الوسط

تخصص قناة الوسط (WTV) تغطية خاصة للتطورات السياسية الجارية منذ مساء الأحد في أعقاب الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزيرة خارجية إسرائيل «إيلي كوهين» في روما، برعاية من وزير الخارجية الإيطالي.

واندلعت احتجاجات شعبية في شوارع العاصمة طرابلس وضواحيها، مساء الأحد، رفضًا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى؛ حيث أغلق شبّان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني، وذلك على خلفية الكشف عن لقاء جمع المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين.

- للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط (WTV).. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط على موقع «فيسبوك»

وفي مسعى لتهدئة الشارع الليبي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارته اليوم إلى مقر السفارة الفلسطينية في طرابلس، عن إقالة المنقوش، على ما أفاد السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

ودعت رئاسة مجلس النواب الأعضاء إلى جلسة طارئة بشأن اللقاء الذي عقد في روما الأسبوع الماضي، فيما طالب المجلس الأعلى للدولة وفعاليات سياسية واجتماعية بإقالة المنقوش وإحالتها إلى التحقيق لمخالفتها القانون.