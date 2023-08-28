تجدد مظاهرات الغضب ضد «التطبيع» قرب مقر حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

تجددت مساء اليوم الإثنين احتجاجات قرب مقر حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بطريق السكة في العاصمة طرابلس، للتعبير عن الغضب على خلفية لقاء جمع وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش ووزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي.

ومساء أمس الأحد نظم العشرات احتجاجًا قرب مقر حكومة الدبيبة، مرددين هتافات ضد «التطبيع» مع الكيان الصهيوني، تزامنًا مع احتجاجات مماثلة في عدة مناطق ليبية، تعبيرًا عن دعم القضية الفلسطينية.

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واستمرت لليوم الثاني على التوالي الاحتجاجات في طريق السكة، حيث يردد المتظاهرون هتافات: «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين».

وفي الأثناء، تشير حسابات على مواقع التواصل بأن عددًا من المحتجين انتقلوا من مدينة الزاوية إلى طرابلس؛ للمطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة ومحاسبة المنقوش، وسط ترديد هتافات تطالب شباب مناطق غرب طرابلس بالانضمام إليهم.

وبحسب مقاطع مصورة يجرى تداولها على موقع فيسبوك، يرفع المحتجون علمي ليبيا وفلسطين، للإشارة إلى الموقف الشعبي الرافض لأية محاولات لتطبيع العلاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.